Парки Петрозаводска обрабатывают против гололеда

«Кондопожское ДРСУ» очищает от снега и обрабатывает противогололедными материалами множество городских объектов. Какие именно территории в работе на данный момент, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Это в том числе парки Ямка, Зарецкий, Якорный, Железнодорожников, Лососинский, Беличий Остров, Патриот, Соломенский и различные скверы, такие как скверы Ивана Сенькина, Ивана Молчанова, Аквамарин, Нобельский, Кленовый, Каскад, Центральный и Маршала Жукова.

Кроме того, работы ведутся на Церковном проулке, бульваре Победы, а также на аллеях Дружбы и Фрунзенской. Особое внимание уделяется уборке снега и посыпке наледи на лестничных спусках и пешеходных мостах для обеспечения безопасности горожан. // фото: администрация Петрозаводска