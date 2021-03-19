Похитив спиртное из магазина, молодые люди вернулись за добавкой

Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны была направлена на помощь работникам одного из сетевых магазинов города, сообщает Управление Росгвардии по Карелии.

17 марта продавцы сообщили, что в торговом зале находятся двое молодых людей, которые часом раньше вынесли из магазина спиртного на сумму около шести тысяч рублей. Надо полагать, что парни пришли за добавкой или совсем забыли про закуску.

20-летний подозреваемый и его несовершеннолетний товарищ задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены в отдел внутренних дел.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия