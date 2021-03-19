19 марта 2021, 10:25
В ГИБДД рассказали, кто пострадал в жестком ДТП в Сортавале
Водитель из Петербурга за рулем автомобиля «Ниссан» сбил женщину на пешеходном переходе
Накануне вечером на пешеходном переходе в столице Северного Приладожья был сбит пешеход.
По сообщению дорожной полиции, авария произошла 18 марта в 17:55 на федеральной трассе «Сортавала А-121». Участниками стали автомобиль «Ниссан» и пожилая женщина.
27-летний водитель, житель Санкт-Петербурга, сбил 75-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы. Пенсионерке оказали медицинскую помощь.
Как мы писали ранее, момент автонаезда попал в объектив уличной камеры наблюдения. (фото ГИБДД Карелии)