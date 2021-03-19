Петрозаводчанина, желавшего продать ценную вещь, обманули мошенники

Житель Петрозаводска обратился в полицию и рассказал, что у него обманным путем похитили деньги, сообщает МВД Карелии.

Мужчина разместил пост о продаже аккумулятора на сайте бесплатных объявлений. В скором времени откликнулся неизвестный, однако переписку он вел не через чат сайта, а в мессенджере.

Покупатель уточнил, есть ли возможность оформить доставку в другой город. Получив согласие, он отправил петрозаводчанину гиперссылку, якобы для оплаты товара и его доставки.

В открывшемся ресурсе мужчина ввел реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код (CVV/CVC), а также пароль из SMS. После чего на его мобильный телефон пришло уведомление о списании двух тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта carlsonservice.ru