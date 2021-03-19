Следком возбудил уголовное дело из-за поножовщины в наркодиспансере

Карельский Следком расследует уголовное дело, 34-летний фигурант которого подозревается в покушении на убийство. Речь идет о поножовщине в наркологическом диспансере в Петрозаводске. Как мы писали ранее, инцидент произошел в ночь на 16 марта в учреждении на улице 8 марта в столице Карелии. Сотруднику вневедомственной охраны пришлось стрелять по агрессивному вооруженному мужчине.

Сегодня свою версию произошедшего рассказали следственные органы.

В ночь на 16 марта бригада врачей БСМП доставила 34-летнего петрозаводчанина в лечебное учреждение. Там подозреваемый повел себя агрессивно. Используя имевшийся при нем нож, мужчина напал на одного из пациентов в палате больницы. В результате потерпевший получил ранение шеи.

«Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, пресекли действия подозреваемого, применив табельное оружие»,

- сказано в сообщении СУ СК по РК. Потерпевший выжил. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Также в ходе расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям подозреваемого «по факту применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

Обстоятельства поножовщины в наркодиспансере устанавливаются. Подозреваемому мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото realnoevremya.ru)