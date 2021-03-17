Дебошира с ножом подстрелили в наркологическом диспансере Карелии

Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось стрелять в мужчину, который напал с ножом на пациента наркологического диспансера. Инцидент произошел в ночь на 16 марта в учреждении, расположенном на улице 8 марта в Петрозаводске.

По информации надежного источника, мужчину в состоянии алкогольного психоза в наркодиспансер привезла бригада скорой помощи. В приемном покое пациент начал вести себя агрессивно и напал на другого пациента, который находился на стационарном лечении. При этом в руках у дебошира оказался нож.

Медики воспользовались тревожной кнопкой. На вызов приехал наряд вневедомственной охраны. Одному из сотрудников пришлось применить табельное оружие.

В результате, по нашим данным, жертву нападения госпитализировали с ножевыми ранениями, а агрессора – с огнестрельными. Факт поножовщины нам подтвердили в Министерстве здравоохранения Карелии. Сотрудники лечебного учреждения рассказали, что на месте происшествия уже побывали следователи. Фото sevkavportal.ru