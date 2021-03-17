17 марта 2021, 18:09
Автомобиль перевернулся после ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на Лесном проспекте
Сегодня в 15:31 в Петрозаводске на Лесном проспекте после ДТП перевернулся легковой автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль двигался по проспекту в сторону Чапаевского кольца. В это время с прилегающей территории выехал кроссовер. Транспортные средства столкнулись. После этого легковушка перевернулась.
По данным портала dtpptz, в результате аварии обошлось без жертв.