Автомобиль перевернулся после ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 15:31 в Петрозаводске на Лесном проспекте после ДТП перевернулся легковой автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль двигался по проспекту в сторону Чапаевского кольца. В это время с прилегающей территории выехал кроссовер. Транспортные средства столкнулись. После этого легковушка перевернулась.

По данным портала dtpptz, в результате аварии обошлось без жертв.