Зверское убийство в Петрозаводске: мужчина задушил свою жену

В Петрозаводске ведется следствие в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в марте 2021 года, обвиняемый будучи пьян и находясь у себя дома в Петрозаводске, поссорился со своей женой, напал на нее и задушил.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление составляет до 15 лет лишения свободы.

Фото из группы СУ СК РФ по Республике Карелия