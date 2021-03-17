У россиянки отобрали валюту на границе с Финляндией

В процессе осмотра автомобиля, сотрудниками таможенного поста МАПП Брусничное было установлено, что в салоне среди личных вещей находятся конверты с денежными купюрами, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

В своем объяснении жительница Якутска указала, что едет в Финляндию на учебу, а с собой везет наличные денежные средства, полученные от родителей. Провозимую валюту она не декларировала, так как думала, что везет сумму меньшую, чем 10 тысяч долларов США.

В то же время, общая сумма всей вывозимой валюты составила 11 120 евро, что превышает установленную законом сумму наличных денежных средств, разрешенную к перемещению без таможенного декларирования, те самые 10 тысяч долларов.

В качестве предмета административного правонарушения у нарушительницы изъяты 2790 евро. Возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь женщине грозит штраф размером от одной второй до двукратной незадекларированной суммы либо конфискацию предмета административного правонарушения, то есть 2790 евро.

Фото с сайта sztu.customs.gov.ru