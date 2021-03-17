Продолжаются поиски мужчины, скрывающегося от суда

Полиция продолжает розыск жителя поселка Эссойла Пряжинского района Олега Анатольевича Назарова 1979 года рождения, скрывшегося от суда, сообщает паблик МВД по Республике Карелия

Особая примета: слева на шее шрам длиной около 2 сантиметров.

Может работать на лесозаготовительных предприятиях.

Сотрудники полиции Пряжинского района просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам: +7-911-663-69-208, 8 (814-56) 3-29-60, 3-29-68. Конфиденциальность гарантируется.

Фото из группы МВД по Республике Карелия