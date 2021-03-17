17 марта 2021, 16:59
Продолжаются поиски мужчины, скрывающегося от суда
Полиция предполагает, что разыскиваемый может скрываться в лесах
Полиция продолжает розыск жителя поселка Эссойла Пряжинского района Олега Анатольевича Назарова 1979 года рождения, скрывшегося от суда, сообщает паблик МВД по Республике Карелия
Особая примета: слева на шее шрам длиной около 2 сантиметров.
Может работать на лесозаготовительных предприятиях.
Сотрудники полиции Пряжинского района просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам: +7-911-663-69-208, 8 (814-56) 3-29-60, 3-29-68. Конфиденциальность гарантируется.
Фото из группы МВД по Республике Карелия