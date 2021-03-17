Пожилого мужчину сильно избили в собственной квартире в Прионежье

Сотрудники лечебного учреждения в Прионежском районе сообщили в полицию об избитом мужчине. 61-летний потерпевший рассказал, что стал жертвой своего знакомого. У мужчины диагностировали ушибы, перелом носа, черепно-мозговую травму.

Стражи порядка установили, что конфликт между приятелями вспыхнул во время застолья. Гость несколько раз ударил кулаком хозяина квартиры, после чего ушел. Избитого мужчину обнаружили знакомые, которые временами его проведывают. Они вызвали «скорую помощь». Причиненный жителю Прионежья вред был квалифицирован как тяжкий. Мужчина проходит амбулаторное лечение.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В МВД Карелии возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы. (фото citytraffic.ru)