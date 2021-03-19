Водитель и пассажир «Дэу Нексия» пострадали в жестком ДТП

Минувшей ночью на Октябрьском проспекте в столице Карелии столкнулись два легковых автомобиля. Без пострадавших не обошлось.

Авария с участием машин «Киа Рио» и «Дэу Нексия» произошла 18 марта в 23:05 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская. По сообщению Госавтоинспекции, пострадали два человека, находившиеся в «Нексии». Это 32-летний водитель и 33-летний пассажир автомобиля.

По факту дорожного инцидента проводится проверка. Момент столкновения на перекрестке запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». На записи видно, что столкновение произошло, когда автомобиль «Киа» совершал левый поворот. От удара «Киа» отбросило на пешеходный переход. После столкновения из «Нексии» пошел дым. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)