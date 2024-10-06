Поездка до Петербурга из Карелии на поезде станет на час короче

Путь до Северной столицы на ночном поезде из Петрозаводска станет практически на один час короче.

С 15 декабря поезд №211/212, курсирующий по пятницам и воскресеньям, ускорят. Об этом сообщил паблик «Петрозаводск транспортный – все расписания».

Поезд прибывает на Ладожский вокзал. Но вместо 06:24, состав будет приходить в 05:30. Также изменится номер поезда на 111/112. // фото «Петрозаводск говорит»