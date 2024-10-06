06 октября 2024, 12:58
Семь лет в Ялгубе пытаются построить спортивный объект
На месте, где должна была появиться школа спортивного мастерства, продолжаются работы
Новый спортивный центр в местечке Ялгуба должен был появиться еще в конце 2017 года. Он попал в федеральную целевую программу республики, приуроченную к 100-летию Карелии.
Строительство центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» идет семь лет. За это время сменилось несколько подрядчиков, а сроки сдачи объекта традиционно смещались в будущее.
Недавно мне удалось побывать рядом со спортивным долгостроем, который огорожен высоким забором. Увидеть, что происходит на берегу Онежского озера, все же можно. Подробности создания этого спортивного объекта читайте здесь.