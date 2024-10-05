Пока строили объект, трибуны развалились, и сгнил пол в раздевалках

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недалеко от деревни Ялгуба и буквально в нескольких минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Ялгора» седьмой год идет строительство центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства». За это время сменилось несколько подрядчиков, а сроки сдачи объекта традиционно смещались в будущее.

Недавно мне удалось побывать рядом со спортивным долгостроем, который огорожен высоким забором. Увидеть, что происходит на берегу Онежского озера, все же можно. Строительные работы идут активно.

Вдалеке видна уже готовая спортивная площадка. Идет монтаж крытого спортивного зала с гостиницей. Вышедший ко мне работник подрядной организации рассказал, что сроки сдачи объекта передвинулись на конец 2025 года. Возникли проблемы с установкой трибуны, которая хранилась на базе госучреждения «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва». Но хранилась так, что, как говорится, восстановлению не подлежит. В общем, трибуны пока нет, но это уже «головная боль» заказчика. В целом же, по оценке моего случайного собеседника, пока работы идут по плану, и есть надежда, что в конце следующего года спортивный объект все же будет сдан.

На сентябрьском заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политики министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал, что трибуны для центра спортивной подготовки хранились на Кургане. По его словам, «сейчас это все плавно переедет на объект». В отличие от подрядной компании, Голубев не видит в этом никаких проблем, так как данное оборудование находилось на балансе госучреждения.

Новый спортивный центр в местечке Ялгуба должен был появиться еще в конце 2017 года. Он попал в федеральную целевую программу республики, приуроченную к 100-летию Карелии. Первым подрядчиком стала компания ООО «Интерстрой». К началу 2018 года уровень технической готовности объекта составлял всего 35 процентов, и госконтракт с «Интерстроем» пришлось разорвать. Тогда стоимость работ составляла 122,3 миллиона рублей. Вторым подрядчиком стала компания «Строй Инвест Групп» из Московской области, с которой заключили контракт в 2021 году. На этот раз стоимость контракта возросла до 253 миллионов рублей. Но и она не справилась со взятыми на себя обязательствами. В 2022 году контракт заключили с петрозаводской компанией ООО «ТТК Недра» на сумму в 369,6 миллиона рублей. Согласно дополнительному соглашению, заключенному в июле 2024 года между заказчиком и подрядчиком, в 2024 году должны быть профинансированы работы на сумму 184,4 миллиона рублей, в 2025 году – 104,3 миллиона рублей. По контракту, объект должен был завершен в декабре 2025 года.

Мне удалось взять небольшое интервью у депутата Петросовета Александра Калько – одного из учредителей компании ООО «ТТК Недра», которая с 2022 года пришла достраивать то, что не удалось ее предшественникам.

Александр Калько рассказал, что компания и раньше бралась за создание спортивных площадок в районах республики. Но столь серьезного спортивного объекта в истории компании еще не было. Депутат Петросовета признался, что взялся за строительство центра спортивной подготовки под личные гарантии министра строительства Карелии Виктора Россыпнова, пообещавшего, что компанию не оставят один на один с проблемами.

«Пока он свое слово держит. С финансированием выполненных работ проблем тоже нет»,

- заметил учредитель компании.

По словам Калько, самыми сложными оказались работы по замене грунта, хотя проектом этого не было предусмотрено. Эти работы, рассказал он, компания делала, так сказать, за счет собственных резервов: «Когда мы заходили на объект, то понимали, что некоторые работы придется делать за свой счет, и за них никто не заплатит. Иначе объект не построить, так как очень плохие грунты». Учитывая, что ООО «ТТК Недра» занимается разработкой карьеров, компании с этой задачей удалось справиться.

По поводу зрительских трибун Калько подтвердил, что в том состоянии, в каком они находятся, их собрать невозможно:

«Я сразу сказал, что мы их не сможем поставить. Но это уже проблема заказчика».

Возникло недоразумение и с раздевалками, которые, предположил мой собеседник, во время хранения, видимо, стояли на земле, а должны были находится на специальных конструкциях, обеспечивающих вентиляцию. В результате у раздевалок сгнил пол.

«Мы его, конечно, заменим, но за это тоже нам не заплатят»,

- заметил Калько.

По его словам, изначально ООО «ТТК Недра» не должно было заниматься внутренней отделкой здания. Но чтобы быстрее завершить долгострой, компания согласилась взять на себя и эти работы. Александр Калько сказал, что и Россыпнов, и вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник поддержали компанию, когда возникла необходимость выделения дополнительных средств на внутреннюю отделку.

Почему так долго строится, в сущности, несложный спортивный объект, который планировалось возвести за год? Александр Калько считает, что слишком много вопросов возникло к проектной документации, которая, мягко говоря, не отличалась качеством исполнения:

«Изначально проектом не была предусмотрена замена грунтов. А грунты там очень плохие – одна глина. На глине без замены грунтов вообще ничего строить нельзя».

Готова ли компания взяться за строительство социальных объектов в будущем? Александр Калько сказал, что очень много зависит от того, кто конкретно представляет заказчика: «С Виктором Россыпновым лично я готов работать. А вот с некоторыми другими руководителями, не хочу называть фамилии, я бы, наверное, не рискнул».

Депутат Петросовета считает, что место для создания центра спортивной подготовки выбрано удачно. Соседство с горнолыжным курортом даст дополнительный импульс для развития и спортивному центру, и «Ялгоре».

Осталось дождаться конца 2025 года, чтобы убедиться, что карельская компания справилась с очередным долгостроем.