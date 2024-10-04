Женщина-инвалид из Карелии обратилась в СК с жилищной проблемой

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин требует представит ему доклад о результатах проверки по обращению сироты из Карелии.

52-летняя женщина-инвалид из поселка Лахколампи рассказала о нарушении жилищных прав. В 2020 году дом по улице Дачная, в котором она жила с 13-летним сыном, был признан аварийным. Дом должны расселить до 2030 года.

Женщина вынуждена снимать жилье, что для нее финансово затруднительно. Весной она обратилась с просьбой о предоставлении компенсации взамен аварийного жилья, но выплаты не произведены.

Следком Карелии организовал проверку. // фото «Петрозаводск говорит»