Российским студентам повысят стипендии

В будущем году стипендии студентов, аспирантов и ординаторов собираются повысить на 4,5%.

На материалы к проекту бюджета на 2025 и период 2026-2027 годов обратило внимание РИА Новости.

В 2026 году выплаты планируют повышать на 4%, а еще через год – на 4%.

Индексация коснется студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. // фото «Петрозаводск говорит»