Впервые в Карелии издали пособие для учеников музыкальных школ

Музыка карельских композиторов звучала на протяжении всей презентации пособия для учеников музыкальных школ, которая прошла в Национальной библиотеке. И это не случайно. Именно их творческому пути и посвящено это издание. И автором его стала заслуженный работник культуры, почетный наставник, преподаватель теоретических дисциплин и фортепиано Шуйской музыкальной школы Прионежского района Светлана Руденко.

Пособие является первым изданием в Карелии, предназначенным для детской аудитории от 12 лет, а также любителей музыки. В нем представлены сведения о жизни и творчестве композиторов, стоявших у истоков формирования профессиональной музыки Карелии. А благодаря фонохрестоматии, прилагаемой к учебнику, читатели смогут услышать произведения композиторов Карелии, вошедшие в золотой фонд музыкальной культуры России.

В преддверии Дня учителя, который отмечают 5 октября, наша редакция поздравляет всех педагогов и желает им успехов и талантливых учеников. И для вас звучит прекрасная музыка.