Мед, мясо, сезонные овощи предлагают на открывшейся осенней ярмарке

Осенняя ярмарка открылась сегодня в Петрозаводске. Торговые ряды будут открыты до 13 октября в районе пересечения улицы Инженерная и Октябрьского проспекта.

Посетить ярмарку можно с 10:00 до 19:00. Торжественное открытие запланировано на субботу, 5-е число. (0+)

Посетителям предлагают мед, мясо, рыбу, картофель, капусту, в том числе для засолки.

Представлена продукция как местных фермеров, так и производителей из других регионов и Белоруссии. // фото пресс-службы минсельхоза Карелии