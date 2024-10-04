Карельским учителям и педагогам вручили награды

В преддверии международного Дня учителя в Карелии чествовали педагогов. Работников системы образования награждали 4 октября в зале Благородного собрания. За свои труды были отмечены более 20 педагогов.

Почетной грамотой правительства республики наградили учителя английского и французского языков гимназии №17 Яну Горовую, сообщили в региональном министерстве образования. Учитель подготовила призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году и двух стобалльников. Почетной грамотой правительства отметили еще пятерых педагогов.

22 учителя, преподавателя, воспитателя, проработавших в образовательных организациях Карелии более 50 лет, отметили почетным знаком глава региона «За вклад в развитие республики Карелия».

Также педагогов отметили за вклад в патриотическое воспитание молодежи и участие во всероссийских проектах, подготовку участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году.