04 октября 2024, 17:02
Мэрия обратится в полицию, Росприроднадзор и минприроды из-за опилок
В районе Энергетиков обнаружили отходы деревообработки
На земельном участке в районе проезда Энергетиков в карельской столице обнаружены отходы деревообработки. Участок находится в аренде у юрлица.
В пятницу там побывали специалисты администрации города. Теперь они готовят обращения в минприроды Карелии, Росприроднадзор и полицию. Специалисты должны будут разобраться в ситуации и проверить соблюдение требований природоохранного законодательства. // фото vk.com/ptz_mo