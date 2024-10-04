Мэрия обратится в полицию, Росприроднадзор и минприроды из-за опилок

На земельном участке в районе проезда Энергетиков в карельской столице обнаружены отходы деревообработки. Участок находится в аренде у юрлица.

В пятницу там побывали специалисты администрации города. Теперь они готовят обращения в минприроды Карелии, Росприроднадзор и полицию. Специалисты должны будут разобраться в ситуации и проверить соблюдение требований природоохранного законодательства. // фото vk.com/ptz_mo