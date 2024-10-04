Жителям Карелии ответят на вопросы по пенсиям

Во вторник, 8 октября, в рамках еженедельной горячей линии на вопросы жителей ответит руководитель отделения Соцфонда Карелии Юлия Ермакова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители республики смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся пенсионного страхования и работы клиентских служб регионального отделения СФР.

Консультацию можно получить по телефону (8-8142) 79-59-14 с 12:00 до 13:00.

Кроме того, в другое время можно обращаться за консультациями по вопросам СФР в контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-200-07-57 с 08:45 до 17:00, а по пятницам – с 08:45 до 16:45. // фото: pixabay.com