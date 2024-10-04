Главу администрации Прионежского района наказали за волокиту

Жительница Шуи не дождалась помощи от администрации Прионежского района, куда обратилась с жалобой. Из-за допущенной волокиты главу администрации оштрафовали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщина еще в июне этого года сообщила муниципальным чиновникам, что границы принадлежащего ей земельного участка нарушили. Но ответа на свою жалобу ей пришлось дожидаться 42 дня.

Мало того, что это значительно больше установленного законодательством срока. Вдобавок районная администрация не предприняла никаких мер, чтобы восстановить ее права.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении главы администрации, суд рассмотрел материалы и оштрафовал чиновника на пять тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу. // фото: pixabay.com