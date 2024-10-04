Движение в Карелию по федеральной трассе перекроют

Мост через реку Свирь разведут в воскресенье, 6 октября. Из-за этого движение по автодороге будет приостановлено на более чем два часа, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

— С 12:50 до 15:00 для обеспечения прохода яхты «Александра» с высотой 18,5 метра будет произведена разводка моста через Свирь, расположенного на 236-м километре трассы «Кола» у Лодейного Поля в Ленинградской области,

— сообщил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В ведомстве предупредили, что водителям надо заранее учитывать данное ограничение при планировании маршрутов. // фото: ФКУ Упрдор «Кола»