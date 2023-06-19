Подводная лодка с туристами пропала в Атлантике на пути к «Титанику»

Подводный аппарат пропал в Атлантике на пути к месту крушения «Титаника». На батискафе были туристы, которые хотели осмотреть обломки корабля, передает ВВС.

Причиной инцидента могло стать столкновение подводной лодки с рифом, расположенным на глубине 2900 метров. Спасательная операция уже развернута, к предполагаемому месту ЧП направилась береговая охрана Бостона.

Сколько пассажиров было на батискафе, неизвестно. Но всего OceanGate «Титан» вмещает пятерых. Это единственный в мире аппарат, который может добраться до затонувшего на глубине 3800 метров «Титаника». // фото: NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island