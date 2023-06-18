Мощнейшая магнитная буря накрыла землю

На Земле бушует мощная и затяжная магнитная буря. Она началась 18 июня и продлится до 24-го, сообщили в Центре прогнозирования космической погоды NOAA.

По информации ученых, своего пика буря достигнет 18-20 июня. При этом самый опасный день – 20 июня.

Надо быть осторожными метеозависимым и больным людям – не перенапрягаться, держать под рукой назначенные врачом лекарства. Всего в июне будет пять магнитных бурь. // фото: shutterstock.com