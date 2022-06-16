Подсобный рабочий погиб в Карелии

Очередной житель Карелии погиб на рабочем месте. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в РК.

По данным ведомства, несчастный случай со смертельным исходом произошел с подсобным рабочим ООО «Торговый дом «Олонецкий». Госинспекция начала расследование трагического инцидента. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.

В ведомстве отметили, что по результатам расследования будут сделаны выводы о причинах ЧП. Фото: unsplash.com