Мошенник обхитрил пенсионерку, продававшую квартиру

66-летняя жительница Сортавалы столкнулась с жуликами при продаже квартиры. Аферисты вышли на женщину после того, как она разместила объявление в Интернете. Ей позвонил мужчина, якобы готовый приобрести недвижимость. Для подтверждения серьезности своего намерения он был готов внести предоплату. Потенциальный покупатель попросил пенсионерку назвать реквизиты банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны и пароль из смс-сообщения. После этого он сообщил, что перевел 38 тысяч рублей в качестве аванса, но попросил вернуть деньги, так как якобы перевел их не с того счета. Женщина согласилась.

Впоследствии оказалось, что аферист зашел в личный кабинет банка женщины, перевел деньги с кредитки на дебетовую карту, выдав пополнение счета за переведенный аванс. Потерпевшая, «вернув» предоплату, на самом же деле отправила заемные средства со своей личной карты, рассказали в региональной пресс-службе МВД.

На следующий день незнакомец позвонил и стал уговаривать пенсионерку взять кредит в 250 тысяч рублей, часть из которых просил перевести ему. Незнакомец заверял, что эти деньги якобы будут учтены при расчете за жилье. В этот момент жительница Сортавалы поняла, что столкнулась с мошенником. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. (фото unsplash.com, Adrien)