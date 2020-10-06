Подрядчиков оштрафуют за нарушения при благоустройстве в Петрозаводске

В Петрозаводске возникли проблемы не только с ремонтом тротуаров и дорог, но и благоустройством общественных зон. Подрядные организации срывают сроки окончания работ и нарушают технологии.

Всем подрядным организациям были начислены штрафы за несоблюдение графиков производства работ, за технологические ошибки в производстве работ, за непредставление исполнительной документации, сообщили в администрации карельской столицы. Суммы штрафов варьируются от 600 тысяч до миллиона рублей в зависимости от стоимости муниципального контракта. Городские власти не станут принимать и оплачивать некачественно выполненные работы.

По итогам очередного выездного совещания на ряде общественных территорий и лестничных спусков, подрядчикам выставят новые штрафы за несоблюдение технологии работ. После завершения благоустройства всем строительным организациям будут предъявлены пени за просрочку. Наибольшее количество претензий вызывают объекты, которые благоустраивают компании ООО «СМС», ООО «Свой дом», ООО «Онего-Строй» и ООО «ЕвроМодуль».

Фото: пресс-служба администрации города