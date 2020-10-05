Мэрия не принимает у подрядчика отремонтированные дороги и тротуары

Мэрия Петрозаводска не приняла ни одного объекта у подрядчика - Кондопожского ДРСУ - который ведет работы по ремонту дорог и тротуаров в карельской столице в рамках подготовки к 100-летию республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Как отметили в мэрии, работы будут приняты только в том случае, если специалисты городской администрации будут убеждены в их качественном исполнении. До подрядчика доведены все замечения. Они касаются, в том числе, скопления воды на отремонтированных дорогах и тротуарах.

К подрядчику уже применены штрафные санкции. Компания оштрафована на полмиллиона рублей за нарушение условий контракта. Помимо этого, выставлен штраф на 1,8 миллиона рублей за нарушение технологии, необеспечение безопасности дорожного движения, несвоевременную уборку на месте проведения работ и по прочим замечаниям.