Подросток в Карелии нашел банковскую карту и сел на скамью подсудимых

Суд в Сортавале вынес приговор юноше, который нашел чужую банковскую карточку и потратил деньги, которые были на ней. Его действия квалифицировали как кражу, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент произошел еще осенью прошлого года, когда фигурант уголовного дела был несовершеннолетним. Он нашел банковскую карточку на улице, обрадовался и обналичил имеющиеся на ней деньги.

Подросток снял в банкомате 30 тысяч рублей с чужой карты и потратил их. Его вычислили и судили, назначив наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. // Фото: itkannan4u/Pixabay.com