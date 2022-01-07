В Ростове-на-Дону прогремели два взрыва в жилом доме

В Ростове-на-Дону в многоквартирном многоэтажном доме произошел взрыв двух устройств. Об этом сообщает «Интерфакс». Видимо, взрывные устройства были недостаточно мощными, чтобы серьезно повредить здание. Однако подрывник погиб.

«В подъезде дома на улице Береговая был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство»,

– говорится в сообщении правоохранителей.

«От полученных ранений мужчина скончался».

Как сообщают, вторая бомба сработала уже после приезда сотрудников правоохранительных органов. Один из них пострадал, в данный момент он госпитализирован. Состояние неизвестно. // Фото: geralt / Pixabay