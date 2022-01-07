Женская ссора закончилась полетом с балкона

В Сегеже 42-летняя, ранее судимая женщина обвиняется в убийстве. Следователями следственного отдела по городу Сегежа завершено расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления следкома по Карелии.

По данным следствия, в сентябре 2021 года в городе Сегежа во время распития спиртных напитков между двумя женщинами началась ссора и завязалась драка.

Находясь вблизи балконной двери, обвиняемая, решив убить свою знакомую, с силой оттолкнула от себя потерпевшую. Женщина, переступив балконную дверь, потеряла равновесие, перевалилась через перила балкона и упала на землю с высоты более 13 метров. В результате падения потерпевшая скончалась.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы. // Фото: Управление СК по Карелии