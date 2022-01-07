Дебоширы и воры: свежий «улов» Росгвардии в Карелии

Вневедомственной охраной Росгвардии задержаны граждане, покушавшиеся на имущество организаций и порядок в общественных местах.

В три часа ночи была нажата тревожная кнопка в ресторане в центре Петрозаводска. Там задержаны два гостя заведения, которые в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражались и проявляли неуважение к окружающим.

За аналогичное правонарушение, опять же в столице республики, поздним вечером на днях задержан гость республики, приехавший из Москвы. Он буянил в ресторане гостиницы.

Двое подростков в одном из гипермаркетов Петрозаводска зашли в примерочную с товаром, который для примерки не предназначен, – портативным газовым баллончиком. Они вскрыли его, что и было зарегистрировано как порча товара. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны передала задержанных участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Мелкие кражи пресечены в Беломорске и Сортавале – предметами хищения стали продукты и алкогольные напитки. А 22-летняя петрозаводчанка задержана по подозрению в совершении кражи с ущербом без малого 5000 рублей. Она в ночь на 6 января пыталась пронести мимо кассы гипермаркета косметику и биологически активную добавку. Росгвардейцы задержали подозреваемую, вызвали следственно-оперативную группу городского управления полиции и передали её сотрудникам. // Фото: Росгвардия Карелии