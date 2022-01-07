У спасателей выдался неспокойный вечер

В Рождественский сочельник карельским спасателям было много работы.

Вчера в 21:26 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в п. Турханваара. Работали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

В течение часа пожар был ликвидирован.

Также вчера по вечер пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска и Прионежского района (7 человек 2 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге в д. Царевичи. Здесь столкнулись два автомобиля.

Информация о пострадавших уточняется. // Фото: МКС Карелии.