Сноубордист погиб при сходе лавины в Бурятии

Один человек погиб в результате схода лавины на «Пике Дружбы» в Тункинском районе Бурятии.

В пресс-центре регионального МЧС сообщили о том, что не зарегистрированная группа из трех человек предварительно катались на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один предварительно погиб.

В спасательных работах задействованы 12 человек, к вылету также готов вертолет Ми-8. (фото pixabay.com, Simon)