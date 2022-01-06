Сильно пьяный мужчина угнал машину, но устроил ДТП по пути домой

Владелец ВАЗ-2114 заявил в полицию о том, что кто-то завладел его автомобилем и вдобавок повредил транспортное средство. Подробности рассказали в пресс-центре МВД.

Стражи порядка установили, что мужчина принимал у себя гостей. Один из них, 28-летний житель Кемского района, вызвал такси, чтобы добраться до дома. Но водитель отказался везти сильно нетрезвого мужчину. Тот нашел выход. Он раздобыл ключи от автомобиля ВАЗ и попытался на нем проехать 4 километра до дома. Однако мужчина не справился с управлением, столкнулся с припаркованным рядом соседним автомобилем и въехал в забор. Угонщик бросил машину и ушел.

Полиция возбудила уголовное дело об угоне. Мужчину поместили под подписку о невыезде. (фото pixabay.com, TBIT)