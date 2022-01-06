Массовое ДТП произошло на севере Карелии

В четверг, 6 января, в Кемском районе Карелии произошло массовое ДТП. Очевидец запечатлел на видео последствия аварии на трассе. Запись опубликовало сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Участниками аварии стали машины «Форд», «Тойота» и другие. Некоторые остались стоять на трассе, другие вылетели в кювет. Мужчина назвал участников аварии жертвами плотной метели. По предварительной оценке, участниками ДТП стали шесть машин.