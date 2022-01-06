Жителя Карелии ударили ножом за настойчивый стук в дверь к соседям

В Олонецком районе 45-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство. Подробности рассказали в пресс-центре СУ СК по Карелии.

Криминальная история произошла в феврале прошлого года. Компания выпивала в квартире в Олонце. Во время застолья в квартиру стал стучатся сосед, но впускать его не хотели.

Между хозяином жилья и соседом произошел конфликт. Нетрезвый обвиняемый мужчина взял нож, подошел к входной двери и ударил в шею соседа. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, и он остался жив. Обвиняемый мужчина не признал вину. Свой поступок он объяснил тем, что сосед настойчиво стучал в дверь, что вызвало у него неприязненные отношения к потерпевшему.



Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Максимальное наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)