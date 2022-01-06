Невнимательные: в Петрозаводске за сутки случилось два однотипных ДТП

Две похожих аварии произошли в столице Карелии за один день. Водители медленно выезжали со второстепенной дороги, после чего в их машины врезалось другое авто. Девушка, которую окружающие считают виновницей одной из аварий, устроила спор в комментариях профильного паблика.

Оба ДТП попали в объективы камер “Сампо”, видео размещены в паблике “ДТП Петрозаводска и Карелии”. В полдень 5 января на пересечении улицы Правды и Зарецкого проезда темная машина медленно совершала левый поворот на улицу Правды, в результате произошло столкновение.

4 января похожая авария случилась на пересечении улицы Лизы Чайкиной и Комсомольского проспекта. Белый автомобиль вырулил на проспект, хотя в это время по нему быстро двигалась другая машина. Вместо того чтобы занять на дороге крайнее правое положение, как того требуют правила, водитель белого авто занял середину проезжей части. ДТП не заставило долго себя ждать.

В комментариях под видео отметился пользователь под ником Аленушка Романчук. Она устроила спор с другими участниками сообщества. Девушка считает, что не виновата в происшествии, так как чужая машина ехала слишком быстро. Когда ей указали на ее ошибки, она упрекнула оппонентов в том, что те и сами иногда ошибаются, а значит, не имеют права ее судить.