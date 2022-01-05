​Отключения света в Карелии: новогодние гирлянды горели не у всех

Начало 2022 года для некоторых жителей Карелии омрачилось отключениями электричества. Как порталу “Петрозаводск говорит” сообщили в пресс-службе одной из энергокомпаний, в отдельных населенных пунктах за последние сутки электричество отключалось по нескольку раз.

Так, в частности, произошло в поселке Виллагора. Там свет гас трижды, один раз — из-за повреждения подземного кабеля. После второго отключения поселок запитали от дизельной станции, но это не спасло от очередной аварии на следующий день.

Под финал года из-за сложных погодных условий были отключения в Муезерском районе. Там сети пострадали из снегопадов, перемежавшихся оттепелью: на проводах налипал даже не снег, а лед.

Происходили обрывы в Сортавале, Найстеньярви, Нелгомозеро. Из-за налипания снега гас свет в Кочкоме. Традиционные проблемы наблюдались в поселках Лоухского района — Пяозерском, Сосновом, Софпороге. В Пяозерский идет “тупиковая” линия, и это увеличивает риск отключений на данной ветке. Причем в Лоухском районе и в Нелгомозеро аварии происходили и в канун новогодней ночи, и уже во время праздников.

Наш собеседник отмечает, однако, что критической ситуацию не назвать. Во-первых, число аварий несопоставимо с тем, что наблюдалось в конце 2017 и начале 2018 годов: тогда после масштабных перебоев с энергоснабжением должности лишился руководитель “Карелэнерго”. Во-вторых, по данным источника, в последние дни не зафиксировано отключений, которые длились бы более суток. Именно таков нормативный срок устранения аварий на электросетях, если речь идет о потребителях “третьей категории”, то есть нас с вами.

Наконец, удалось избежать массовых отключений света в Прионежском районе. В прошлом году особенно остро ситуация с электроснабжением сложилась в Бесовце, Маткачах, Верховье, Шуе, Новой Вилге, и именно там за минувшие дни энергетического коллапса не наблюдалось. // Фото: Pixabay