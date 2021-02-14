Прионежский тупик, или Как восполнить дефицит электроэнергии 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Самой болезненной проблемой Прионежского района является дефицит электроэнергии. Это вынуждены были признать на совещании в правительстве Карелии, где на протяжении восьми с половиной часов обсуждали социально-экономическую ситуацию в районе.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов рассказал, что во время январских морозов было зафиксировано большое количество отключений электроэнергии.

Особенно остро ситуация с электроснабжением сложилась в Бесовце, Маткачах, Верховье, Шуе, Новой Вилге. В Прионежье в последнее десятилетие появилось больше десятка коттеджных поселков, что резко увеличило потребление электроэнергии в районе, где и без того не могли похвастаться «стратегическими запасами».

Зимой традиционно происходит скачок потребления электроэнергии, так как большинство современных коттеджей отапливаются с помощью электричества. Падение напряжения в сети приводит к катастрофической ситуации: семьи мерзнут в своих благоустроенных коттеджах, из строя выходят котлы, замерзают трубы водоснабжения, ломается бытовая техника. Участились аварийные ситуации на трансформаторных подстанциях, которые не справляются с нагрузками. Жители коттеджных поселков, расположенных возле деревни Бесовец, уже дошли до президента страны с просьбой помочь в решении проблемы. Но пока все остается по-прежнему.

- Острота ситуации спала до следующих морозов,

- предупредил Россыпнов.

Он отметил, что из-за низких ночных тарифов особенно сильно возрастает нагрузка на сети после 23 часов. Министр сослался на данные сетевых компаний, по информации которых в ночное время нагрузка на трансформаторные подстанции вырастала до 130%, что приводило к падению напряжения в сети.

По словам Виктора Россыпнова, в Новой Вилге заменили трансформаторную подстанцию на более мощную. В феврале должны провести ремонтные работы, которые улучшат электроснабжение поселка Шуя. Частично электроснабжение домов в деревнях Маткачи и Верховье переведено на линию АО «Оборонэнерго». При этом Россыпнов отметил, что предпринимаемые меры направлены на перераспределение имеющихся мощностей. Но принципиально это не решает проблему с дефицитом электроэнергии, и, по словам Россыпнова, способно дать лишь краткосрочный эффект. Он отметил, что трансформаторные подстанции в Шуе, Новой Вилге работают на пределе мощности.



Министр строительства считает, что необходимо соотносить количество выделяемых участков с существующими возможностями электрически сетей.

- Без этого дальнейшее развитие ИЖС по факту приведет к тому, что дома строиться будут, а перебои с электроэнергией будут постоянно увеличиваться. Что, безусловно, не нужно ни нам, ни жителям поселков,

- сказал Виктор Россыпнов.

Министр рассказал, что в планах ПАО «МРСК Северо-Запад» на 2025 год есть строительство новой подстанции «Прионежская», которая могла бы принципиально улучшить электроснабжение Бесовца, Чалны и Шуи. Но, во-первых, до 2025 года еще нужно дожить, а, во-вторых, нахождение объекта в плане не означает его воплощения в реальность. Достаточно напомнить, что, согласно первоначальным планам, подстанцию «Прионежская» должны были построить в 2013-2014 годах.

Еще одна возможность снизить остроту проблемы связана со строительством газопровода и переводом отопления домов на природных газ. Многие жители коттеджных поселков в окрестностях Новой Вилги, Бесовца и Шуи с нетерпением ждут природного газа. Но для начала районная администрация должна подготовить документы по проектировке территории, необходимые для того, чтобы хотя бы подступиться к решению этой задачи. Граждан, которые обращаются с просьбами о продолжении газификации, в районной администрации направляют в минстрой, а в министерстве отправляют обратно к муниципальным чиновникам.

- Граждане правильно пишут, что администрация района ссылается на минстрой, минстрой ссылается на администрацию района, а граждане в итоге не получают газоснабжения. Мы с администрацией сейчас должны поставить точку во все этом футболе,

- предложил Виктор Россыпнов.

Правда, даже при условии прекращения «чиновничьего футбола», реальные перспективы газификации Бесовца — это 2025 год.

Глава РК Артур Парфенчиков считает, что нельзя «замораживать» жилищное строительство, а перспективы возведения новой подстанции и подведения природного газа в течение ближайших 4-5 лет - не такой уж большой срок.

- Что же мы эти земли заморозим что ли? Пускай люди там строятся. А четыре года это не такой большой срок. Пять лет. Но мы должны в этот срок все-таки поставить задачи и себе, и энергетикам, и нашим поставщикам газа. Они должны учитывать перспективы роста этих территорий,

- сказал Парфенчиков.

Судя по реакции Россыпнова, он, мягко говоря, не вполне разделяет эту позицию. Министр еще раз подчеркнул, что, как только вернутся морозы, ситуация с электроснабжением опять станет критической. Пока в правительстве не видят быстрого решения проблемы. Артур Парфенчиков не исключает варианта изменения тарифов на электроэнергию. Очевидно, что речь идет о льготном ночном тарифе, увеличение которого больно ударит по небогатым семьям, решивших переехать в частный дом.

Если вопрос электроснабжения от управленческих талантов карельского правительства зависит лишь частично, то ситуация с дровами для коренных малочисленных народов является яркой иллюстрацией деградации власти.

В Карелии до сих пор нет нормативного документа, который бы определял правовой механизм для бесплатной заготовки дров для представителей малочисленных народов, традиционно проживающих в Карелии. Жители старинного вепсского села Рыбрека жалуются, что уже год минприроды Карелии «маринует» необходимый документ.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев рассказал, что положение о бесплатной заготовке дров для коренных малочисленных народов было разработано еще в феврале 2020 года. Вепсам обещали, что оно будет принято. Прошел год, но ничего не изменилось. Министерство так и не выпустило необходимый документ. Шарлаев объяснил это тем, что нужно было откорректировать документ и определить в нем контроль со стороны органов местного самоуправления за целевым распределением древесины.

- Поэтому письма были направлены в министерство природных ресурсов с предложением. Поступили в течение года ответы, что это нецелесообразно, и делать этого нельзя,

- сказал Шарлаев.

Вдумайтесь. Год назад документ был готов. И тут ясные умы из карельского министерства решили внести свою лепту и стали строчить предложения в вышестоящее ведомство, где, судя по высказываниям Шарлаева, инициативу из Карелии не то что не оценили, а признали ее дурной.

- Должно быть стыдно, что мы год согласовываем такие вещи,

- прокомментировал работу минприроды Артур Парфенчиков.

Перед министерством поставлена задача до 12 марта принять положение о порядке предоставления гражданам древесины для собственных нужд.

Но еще более возмутительным, на мой взгляд, стало обсуждение ситуации со свалкой возле поселка Деревянка. Свалка расположена на землях лесного фонда и занимает значительную территорию - около гектара. В 2017 году суд принял решение о ликвидации свалки, но до сих пор оно не исполнено.

- Свалка очень большая, она почти гектар площади… Там необходима специализированная техника, потому что и строительный мусор, и блоки, и чего там только нет. Ее просто так не убрать,

- рассказал Сергей Шарлаев.

Заместитель министра представил ситуацию так, что Парфенчиков был уверен, что для ликвидации данной свалки необходимо выделять деньги из бюджета.

- Мы даже в принципе на это деньги не можем тратить, если это, как говорит Сергей Эдуардович, лесной фонд и федеральная ответственность, - заметил Артур Парфенчиков.

Губернатор даже пустился в рассуждения о том, что же лучше - убирать свалки или строить дороги для многодетных семей. Но после уточняющих вопросов выяснилось, что история со свалкой возле Деревянки не такая уж безобидная.

В 2006 году компания «Приоритет» получила участок в аренду для заготовки древесины с условием, что она уберет свалку. Однако лес коммерческая фирма вырубила, а свалку не убрала. Поэтому суд принял решение обязать компанию выполнить свои обязательства. Услышав прямо противоположную версию, Парфенчиков возмутился, почему до сих пор нет уголовного дела.

- Там есть определенные "но". Артур Олегович, я думаю министр вам потом скажет дополнительно, - засуетился Шарлаев.

Интересно, о какой такой информации, не предназначенной для «чужих ушей», должен министр доложить губернатору? Очевидно, что когда компания получает лес, вырубает его, имеет прибыль, но не выполняет свои обязательства перед государством, никаких «но» быть не может. Шарлаев заметил, что у ООО «Приоритет» есть отсрочка по исполнению судебного решения.

В Карелии действует немало компаний с названием «Приоритет». Нам удалось найти только одно ООО «Приоритет», которое активно работает в Прионежском работе и занимается лесозаготовительной деятельностью. Судя по открытым данным, это московская фирма, собственниками которой являются две компании, зарегистрированный в офшорах.

Еще один любопытный эпизод восьмичасового марафона касался перспективы создания вблизи деревни Суйсарь форелеводческого хозяйства. В деревне состоялись публичные слушания, на которых жители высказались против планов ООО «Акварус Онего». Форелеводческое хозяйство здесь уже было, и граждане не хотят возвращения фермы у острова Суйсарь.

Парфенчиков предложил предоставить компании другой участок.

- Можно и так. Можно и продолжить диалог более конструктивный с жителями Суйсари, потому что надо к любой встрече с населением готовиться, - уклончиво сказал министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов.

Главу Прионежского района Вадима Сухарева столь двусмысленный ответ явно не устроил. Он попытался выяснить у министра, каковы перспективы появления форелеводческого хозяйства в Суйсари в ситуации, когда население высказалось против.

- Я не понимаю, будет оно или не будет? Вопрос открыт или закрыт? - прямо спросил Сухарев.

- У нас процедура общественного мнения пока не регламентирована. Федералы нам разъяснили, что мы люди дремучие, и мы этот регламент должны утвердить сами у себя,

- сообщил Лабинов.

По словам министра, подобный документ в Карелии скоро появится. В нем, пообещал Лабинов, «алгоритм учета общественного мнения формализуем». Пока же наличие отрицательного мнения жителей является причиной для отказа в рассмотрении заявки на размещение форелеводческой фермы. Одновременно Лабинов напомнил Сухареву, что одной из задач глав местного самоуправления является создание рабочих мест.

- А когда мы ставим вопрос, что нам ничего не надо, но нам нужно дорогу чистить, уличное освещение нам надо построить, … это идеология неправильная, - министр попытался укорить Сухарева.

Но, как говорится, не на того нарвался. По мнению Сухарева, предприниматели сами должны доказывать, что их деятельность приносит пользу территории, а не только приводит к истощению природных ресурсов. Лабинов, который плохо переносит любые критические замечания в свой адрес, тут же парировал, что таких глав, которые не заботятся о налогах, нужно менять. Сложно сказать, чем бы закончился этот диалог, если бы не вмешался Артур Парфенчиков, не поддержав ни одну из сторон.

Главный подтекст этого разговора совсем не в том, что министр и глава района не сошлись во взглядах. Скорее всего, минсельхоз попытается в новом документе «формализовать» общественное мнение таким образом, чтобы открыть лазейки для создания форелеводческих хозяйств даже в ситуации, когда население будет против. Если это предположение верно, то многие деревни и поселки, расположенные возле больших водоемов, ждут непростые времена.