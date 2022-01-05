05 января 2022, 17:02
Происшествия

Женщину сняли с козырька магазина в Петрозаводске

Как пострадавшая оказалась на высоте, для всех осталось загадкой

Ранним утром 4 января на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил необычный вызов. В доме на Октябрьском проспекте на козырьке магазина находилась женщина, которая просила ее оттуда снять.

Чтобы эвакуировать женщину с высоты, пожарные использовали трехколенную лестницу. Как женщина оказалась на козырьке, осталось загадкой.

Напомним, ранее в Кондопоге пожарные спасли от гибели почти 20 человек. Одного пенсионера вынесли из горящей квартиры, пока он был без сознания.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
МЧС
спасение