05 января 2022, 17:02
Женщину сняли с козырька магазина в Петрозаводске
Как пострадавшая оказалась на высоте, для всех осталось загадкой
Ранним утром 4 января на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил необычный вызов. В доме на Октябрьском проспекте на козырьке магазина находилась женщина, которая просила ее оттуда снять.
Чтобы эвакуировать женщину с высоты, пожарные использовали трехколенную лестницу. Как женщина оказалась на козырьке, осталось загадкой.
Напомним, ранее в Кондопоге пожарные спасли от гибели почти 20 человек. Одного пенсионера вынесли из горящей квартиры, пока он был без сознания.