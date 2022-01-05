Пожарные вынесли из горящей квартиры пенсионера без сознания

Пожилой человек попал в больницу в результате пожара в одном из домов Кондопоги. Сообщение о происшествии поступило утром 3 января. Горела квартира на третьем этаже.

Прибывшие на место пожарные вынесли из квартиры пенсионера 1958 года рождения. Он находился без сознания. Пострадавшему оказали помощь, после чего его доставили в кондопожскую больницу, у него зафиксированы ожоги 10-20 процентов тела.

В ходе тушения пришлось спасать и других жителей дома. На верхних этажах оказались заперты люди, чьи жизни были под угрозой. В общей сложности пожарные эвакуировали из дома 17 человек.

В результате ЧП в квартире была повреждена комната и мебель на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.