Подросток из Мурманска попытался сбежать в Петербург к другу

В Кеми сняли с поезда 14-летнего подростка. Информацию о подозрительном пассажире в полицию передал начальник поезда. Оказалось, молодой человек сбежал в Санкт-Петербург, чтобы встретить новый год вместе с другом.

Как сообщает отдел по делам несовершеннолетних на транспорте, юноша сел в поезда в поселке Амбарный Лоухского района Карелии. У него при себе был электронный билет, а вот паспорта не имелось — лишь фотография документа на мобильном телефона.

Поездная бригада не оставила мальчика в опасности, так как дело происходило ночью, на улице было морозно и безлюдно. Подростку разрешили проезд до крупной станции. В пути следования выяснилось, что мальчик убежал из дома, никому ничего не сказав. Оказалось, что в Амбарный семья приехала из Мурманска на праздники. Мама юного путешественника не разрешила ему встречать Новый год у друга в Санкт-Петербурге, однако подросток самостоятельно приобрел электронный билет на поезд и ночью, пока все спали, самовольно уехал. Паспорт он найти не смог, поэтому был без документа.

По прибытии поезда в Кемь подростка передали транспортным полицейским. Позже юношу передали родителям.