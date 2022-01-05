Жительница Карелии бесследно исчезла после 1 января

В Олонецком районе Карелии пропала женщина — Наталья Васильевна Базанова 1976 года рождения. По информации МВД, в ночь с 1 на 2 января ушла из дома, расположенного в деревне Устье Тулоксы, до сих пор её местонахождение неизвестно.

Полиция просит всех, кто обладает сведениями о месте нахождения разыскиваемой, незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: 8-911-661-9358, 8-81436-414-18, 8-81436-401-60.