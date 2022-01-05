Женщина погибла на пожаре на западе Карелии

Ночью 3 января в одной из квартир жилого дома в поселке Ледмозеро Муезерского района произошел пожар. Как сообщает Следком Карелии, после тушения было обнаружено тело хозяйки квартиры 1964 года рождения.

— В ходе осмотра места происшествия внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование, — пишет пресс-служба Следственного комитета.

По факту гибели человека организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.