​Пятилетнюю девочку похитили, изнасиловали и убили в Костроме

В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку. Тело жертвы обнаружили в одном из общежитий города, на ней насчитали множество ножевых ранений.

Трагедия произошла 4 января. Как сообщают “Известия”, девочка вышла на улицу посмотреть на елку, установленную возле кинотеатра, где работала ее мать. Двое мужчин, один из которых был ранее судим за кражу, а второй за педофилию, похитили ребенка. Перед тем, как зарезать жертву, злоумышленники надругались над нею.

Подозреваемые были задержаны вечером 4 января. Они намеревались избавиться от тела, но не успели этого сделать. Возле здания общежития, где проводились следственные действия, собрались местные жители. Часть их требуют выдать подозреваемых на суд Линча.