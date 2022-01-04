Ряд домов в Петрозаводске остался без воды из-за аварии

В Петрозаводске сегодня в 16:15 произошло отключение холодной воды в ряде домов на Кукковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без ресурса остались жильцы домов на улицах Лыжной, Балтийской и Ровио. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся работы по устранению повреждения.

Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан не называется. Фото pixabay.com/RonPorter