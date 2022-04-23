Подозреваемого в краже юношу ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность молодого человека. Он попал в кадр камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Запечатленный на видеозаписи гражданин может оказаться причастным к совершению кражи. Что именно он мог похитить, не сообщается.

Всех, кому что-то известно о нем, полицейские просят сообщать по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность информаторам гарантируют. // Фото, видео: МВД Карелии